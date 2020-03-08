https://static.news.ru/photo/2d26318a-613a-11ea-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: iranairofficial/instagram.com

Авиакомпания IranAir отменила все полёты в европейском направлении. Это было сделано после ограничений, которые ввели страны Европы в отношении иранских рейсов в связи с распространением коронавируса.

Все рейсы IranAir в европейские направления приостановлены до дальнейшего уведомления, — сообщает Reuters со ссылкой на заявление Организации гражданской авиации страны.

По данным агентства, в настоящее время в Иране один из самых высоких показателей смертности от коронавируса за пределами Китая. Заболевание диагностировано у 5823 человек, 145 пациентов умерли.

Как писал NEWS.ru, власти Китая направили в Иран специалистов для оказания помощи по борьбе с коронавирусом. Четыре эксперта должны оказать помощь иранским властям по внедрению мер, которые позволят предотвратить распространение заболевания.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он предложил оказать Тегерану содействие в борьбе с COVID-19. По его словам, обе страны смогут совместными усилиями преодолеть возникшие трудности.