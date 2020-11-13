Иран заявил об обстреле позиций боевиков «по ту сторону границы»

https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об атаке на позиции «антиреволюционных» боевиков «по ту сторону» границы. При этом о границе с каким государством идёт речь, в иранской организации не уточнили.

Сухопутные силы КСИР сегодня обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны, — приводит телекомпания IRIB заявление иранских военных.

В КСИР также заявили о большом ущербе, который нанёс артиллерийский удар КСИР боевиков неназванной группировки.

Ранее иранские власти заявили о гибели трёх пограничников в столкновениях с боевиками в провинции Западный Азербайджан. По словам представителей силовых структур, через государственную границу в страну пытались прорваться боевики, но им это не удалось.

Как сообщал NEWS.ru, иранские власти ранее опровергли нахождение на своей территории боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Как заявили в МИД Ирана, информация о якобы пребывании террористов на территории Ирана нужна Израилю и США, чтобы снять с себя ответственность за преступные действия «этой и других террористических группировок».