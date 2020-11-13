Иран заявил об обстреле позиций боевиков «по ту сторону границы»

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об атаке на позиции «антиреволюционных» боевиков «по ту сторону» границы. При этом о границе с каким государством идёт речь, в иранской организации не уточнили.
Сухопутные силы КСИР сегодня обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны, — приводит телекомпания IRIB заявление иранских военных.
В КСИР также заявили о большом ущербе, который нанёс артиллерийский удар КСИР боевиков неназванной группировки.
Ранее иранские власти заявили о гибели трёх пограничников в столкновениях с боевиками в провинции Западный Азербайджан. По словам представителей силовых структур, через государственную границу в страну пытались прорваться боевики, но им это не удалось.
Как сообщал NEWS.ru, иранские власти ранее опровергли нахождение на своей территории боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Как заявили в МИД Ирана, информация о якобы пребывании террористов на территории Ирана нужна Израилю и США, чтобы снять с себя ответственность за преступные действия «этой и других террористических группировок».