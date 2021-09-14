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Иран через месяц получит возможность создать ядерную боеголовку

14:43, 14 сентября 2021
Иран через месяц получит возможность создать ядерную боеголовку
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Через месяц Иран получит достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки, сообщает газета The New York Times. По мнению издания, такое решение, вероятно, вынудит США и их союзников форсировать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.

Указанные в материале аналитики пришли к выводу, что Иран сможет приблизиться к такой возможности в ближайшее время, к чему Иран «ещё никогда не был столько близок».

Более трёх лет спустя после того, как президент Дональд Трамп вышел из этого соглашения, Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению ядерных возможностей страны, — отмечают авторы текста.

Ранее сообщалось, что Иран в ближайшее время возобновит в Вене переговоры по ядерной сделке. По мнению  представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Тегеран не возьмёт на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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