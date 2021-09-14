Иран через месяц получит возможность создать ядерную боеголовку

Через месяц Иран получит достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки, сообщает газета The New York Times. По мнению издания, такое решение, вероятно, вынудит США и их союзников форсировать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.

Указанные в материале аналитики пришли к выводу, что Иран сможет приблизиться к такой возможности в ближайшее время, к чему Иран «ещё никогда не был столько близок».

Более трёх лет спустя после того, как президент Дональд Трамп вышел из этого соглашения, Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению ядерных возможностей страны, — отмечают авторы текста.

Ранее сообщалось, что Иран в ближайшее время возобновит в Вене переговоры по ядерной сделке. По мнению представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Тегеран не возьмёт на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).