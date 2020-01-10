Иранская пропаганда продемонстрировала полную несостоятельность в ходе последних событий. Сначала Тегеран, по всем каналам предупреждавший США о будущем возмездии за убийство Сулеймани, убеждал весь мир: Пентагон скрытно эвакуировал тела убитых и раненых солдат с обстрелянной базы. Затем — отвергал все «бездоказательные» обвинения в атаке на украинский Boeing 737 и называл заявления президентов США и премьера Канады «психологической манипуляцией». Но всё-таки властям Исламской Республики хватило духу признаться в катастрофической ошибке, но, учитывая первую реакцию, им теперь будет сложно парировать заявления и обвинения Вашингтона.
О том, что власти Ирана признаются в поражении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) зенитной ракетой, первоначально 11 января сообщило агентство Fars News, тесно связанное с Корпусом стражей Исламской революции. Затем уже Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опубликовал официальное заявление, назвав произошедшее «человеческой ошибкой».
Не ясно, на что рассчитывал Тегеран, несколько дней категорически отрицая опубликованные фото- и видеоматериалы и заявления президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Возможно, власти ИРИ хотели замять эпизод, обвинить Запад в очередных «кознях» и по-тихому договориться с Украиной, хотя подобный сценарий в нынешнее время, когда ни один эпизод не ускользает от камер телефонов, абсурден.
Признание последовало спустя 12 часов после сообщения о предоставлении украинской комиссии доступа к чёрным ящикам упавшего самолёта. Но это вряд ли поможет Тегерану избежать очередных санкций. Не исключено, что в ООН продлят срок оружейного эмбарго: по условиям договора ограничения на продажу Ирану вооружений должны быть сняты в октябре 2020 года. В ноябре 2019 года Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США выражало уверенность, что руководство Исламской Республики заинтересовано в приобретении у Москвы истребителей, танков, ЗРС С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». В докладе ведомства чётко отмечалось: Иран не сможет самостоятельно качественно улучшить парки и арсеналы указанной номенклатуры вооружений. Однако после ЧП с Boeing 737 Москва может принять политическое решение не продавать Тегерану зенитно-ракетное и ракетное вооружение, чтобы избежать имиджевых потерь, хотя соблазн предложить помочь выстроить эффективное ПВО будет.
Если допустить, что украинский самолёт со 167 пассажирами на борту был действительно сбит по ошибке, несмотря на непростую цепочку решений о пуске ракет даже на не новых ЗРК «Тор», Россия рискует вызвать на себя шквал критики — при продаже Ирану соответствующих систем вооружений и военной техники. Всё-таки самолёт был сбит под Тегераном, то есть в регионе, который расположен далеко не только от Керманшаха (района пуска ракет КСИР по американской базе в Ираке), но и от потенциально опасных направлений, с которых США гипотетически могли нанести удар. Это ставит вопрос о квалификации иранских войск ПВО и общей системе реагирования на стрессовую ситуацию личного состава армии Ирана и КСИР.
Очевидно, неловкие попытки Ирана отрицать причастность своих вооружённых сил к поражению гражданского борта не добавляют доверия к прошлым и будущим эксцессам. После такого властям ИРИ даже внутри страны будет тяжело убедить население в своей непричастности к тем эпизодам, от которых раньше Тегеран открещивался, — атакам танкеров возле Ормузского пролива и ракетным ударам по саудовским нефтеперерабатывающим объектам. Хотя, как писал NEWS.ru, Тегеран тогда этим недвусмысленно намекал, что основное условие для стабильности и сохранения его обязательств в рамках СВПД — отсутствие препятствий для экспорта иранской нефти с сохранением достаточного уровня экспорта углеводородов. И через уничтоженного генерала Сулеймани Иран планомерно создавал и поддерживал в регионе постоянную угрозу возникновения глобального или множества локальных конфликтов для торга с Западом.
В общем, Тегеран, который привык действовать на грани мира и войны и проверять тот же Вашингтон на решимость, сам оказался не готов к взвинченным ставкам, но уже со стороны американцев. Ситуация не сулит для режима аятолл ничего хорошего и добавит градуса к тем протестам, которые перманентно проходят в Иране из-за экономических условий жизни населения. Конечно, иранские власти поступили разумно, признавшись, пусть и с опозданием, в своей вине, однако признание не освобождает от ответственности, хотя, возможно, открывает некие возможности для договорённостей с США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен