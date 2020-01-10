Иранская пропаганда продемонстрировала полную несостоятельность в ходе последних событий. Сначала Тегеран, по всем каналам предупреждавший США о будущем возмездии за убийство Сулеймани, убеждал весь мир: Пентагон скрытно эвакуировал тела убитых и раненых солдат с обстрелянной базы. Затем — отвергал все «бездоказательные» обвинения в атаке на украинский Boeing 737 и называл заявления президентов США и премьера Канады «психологической манипуляцией». Но всё-таки властям Исламской Республики хватило духу признаться в катастрофической ошибке, но, учитывая первую реакцию, им теперь будет сложно парировать заявления и обвинения Вашингтона.

О том, что власти Ирана признаются в поражении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) зенитной ракетой, первоначально 11 января сообщило агентство Fars News, тесно связанное с Корпусом стражей Исламской революции. Затем уже Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опубликовал официальное заявление, назвав произошедшее «человеческой ошибкой».

Не ясно, на что рассчитывал Тегеран, несколько дней категорически отрицая опубликованные фото- и видеоматериалы и заявления президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Возможно, власти ИРИ хотели замять эпизод, обвинить Запад в очередных «кознях» и по-тихому договориться с Украиной, хотя подобный сценарий в нынешнее время, когда ни один эпизод не ускользает от камер телефонов, абсурден.

Признание последовало спустя 12 часов после сообщения о предоставлении украинской комиссии доступа к чёрным ящикам упавшего самолёта. Но это вряд ли поможет Тегерану избежать очередных санкций. Не исключено, что в ООН продлят срок оружейного эмбарго: по условиям договора ограничения на продажу Ирану вооружений должны быть сняты в октябре 2020 года. В ноябре 2019 года Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США выражало уверенность, что руководство Исламской Республики заинтересовано в приобретении у Москвы истребителей, танков, ЗРС С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». В докладе ведомства чётко отмечалось: Иран не сможет самостоятельно качественно улучшить парки и арсеналы указанной номенклатуры вооружений. Однако после ЧП с Boeing 737 Москва может принять политическое решение не продавать Тегерану зенитно-ракетное и ракетное вооружение, чтобы избежать имиджевых потерь, хотя соблазн предложить помочь выстроить эффективное ПВО будет.

Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если допустить, что украинский самолёт со 167 пассажирами на борту был действительно сбит по ошибке, несмотря на непростую цепочку решений о пуске ракет даже на не новых ЗРК «Тор», Россия рискует вызвать на себя шквал критики — при продаже Ирану соответствующих систем вооружений и военной техники. Всё-таки самолёт был сбит под Тегераном, то есть в регионе, который расположен далеко не только от Керманшаха (района пуска ракет КСИР по американской базе в Ираке), но и от потенциально опасных направлений, с которых США гипотетически могли нанести удар. Это ставит вопрос о квалификации иранских войск ПВО и общей системе реагирования на стрессовую ситуацию личного состава армии Ирана и КСИР.

Очевидно, неловкие попытки Ирана отрицать причастность своих вооружённых сил к поражению гражданского борта не добавляют доверия к прошлым и будущим эксцессам. После такого властям ИРИ даже внутри страны будет тяжело убедить население в своей непричастности к тем эпизодам, от которых раньше Тегеран открещивался, — атакам танкеров возле Ормузского пролива и ракетным ударам по саудовским нефтеперерабатывающим объектам. Хотя, как писал NEWS.ru, Тегеран тогда этим недвусмысленно намекал, что основное условие для стабильности и сохранения его обязательств в рамках СВПД — отсутствие препятствий для экспорта иранской нефти с сохранением достаточного уровня экспорта углеводородов. И через уничтоженного генерала Сулеймани Иран планомерно создавал и поддерживал в регионе постоянную угрозу возникновения глобального или множества локальных конфликтов для торга с Западом.

В общем, Тегеран, который привык действовать на грани мира и войны и проверять тот же Вашингтон на решимость, сам оказался не готов к взвинченным ставкам, но уже со стороны американцев. Ситуация не сулит для режима аятолл ничего хорошего и добавит градуса к тем протестам, которые перманентно проходят в Иране из-за экономических условий жизни населения. Конечно, иранские власти поступили разумно, признавшись, пусть и с опозданием, в своей вине, однако признание не освобождает от ответственности, хотя, возможно, открывает некие возможности для договорённостей с США.