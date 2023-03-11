Иран заключил сделку с Россией по закупке истребителей Су-35

Фото: Министерство обороны РФ

Иран заключил с Россией сделку по закупке истребителей Су-35. Об этом сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на данные постпредства Исламской Республики Иран при ООН. Соглашение было подписано после того, как истекло действие оружейного эмбарго ООН, запрещавшее приобретать обычное вооружение.

В заявлении миссии по этому поводу подчеркивается, что эта сделка не имеет ничего общего с ситуацией на Украине, так как никакого военного сотрудничества между Ираном и Россией на Украине нет.

Постоянное представительство Ирана при ООН также подтвердило, что истребители Су-35 были технически одобрены иранскими авиационными экспертами.

По данным СМИ, в настоящее время речь может идти о поставке Тегерану 24 самолетов российского производства. Москва пока никак не прокомментировала сообщение.

Осенью 2022 года командующий ВВС Ирана Замид Вахеди сообщал о том, что республика рассматривает возможность приобретения российских Су-35.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению. По словам руководителя американского оборонного ведомства, такое решение Москва приняла в ответ на поддержку Тегерана по Украине.