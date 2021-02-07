Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Ноту протеста направил в Министерство иностранных дел России Иран. Причиной этого стало название Персидского залива. Об этом сообщает официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибадзе.
По словам Хатибадзе, которые
В российском посольстве ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее российский МИД заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США для того, чтобы добиться возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — сделку международного сообщества с Ираном по ядерной программе ближневосточной страны. Об этом писал NEWS.ru.