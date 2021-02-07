Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Ноту протеста направил в Министерство иностранных дел России Иран. Причиной этого стало название Персидского залива. Об этом сообщает официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибадзе.

По словам Хатибадзе, которые приводит агентство IRNA, протест связан с тем, что в арабоязычной версии страницы российского МИД в Тwitter был опубликован пост, где упоминался «Арабский залив». При этом на Ближнем Востоке нет абсолютного согласия по поводу данного наименования. так, арабские страны называют его «Арабским», а Иран — «Персидским».

В российском посольстве ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее российский МИД заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США для того, чтобы добиться возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — сделку международного сообщества с Ираном по ядерной программе ближневосточной страны. Об этом писал NEWS.ru.