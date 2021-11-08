Иран выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Иран всегда выступал против оккупации территорий Азербайджана. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. Он также поздравил Азербайджан с годовщиной окончания второй войны в Карабахе.

Мы поддерживали территориальную целостность Азербайджана, поэтому поздравляем эту страну с освобождением находившихся под оккупацией земель и сегодня приветствуем годовщину победы. В этих условиях важнее всего устранить некоторые недоразумения, возникшие в прессе и среди общественности, — сказал Хатибзаде.

По его словам, на настоящий момент идут переговоры между официальными лицами Азербайджана и Ирана с целью устранения имеющихся между сторонами недопониманий. Он также выразил надежду на то, что переговоры будут способствовать дальнейшему развитию отношений.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что этап напряжённости между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершён. Он также выразил надежду на то, что оставшиеся проблемы между сторонами будут постепенно решаться.

Противоречия между сторонами возникли после заявления иранской стороны о том, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ».

Это высказывание вызвало недовольство Баку. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что такие обвинения не имеют под собой никаких оснований. По её словам, Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ и поддерживал установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.