Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Европа направит дело о нарушении Ираном условий СВПД по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН, то Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО, — цитирует министра агентство ИРНА.
Как ранее писал NEWS.ru, Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
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