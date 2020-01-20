Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки и не намерен делать новые, — цитирует Зарифа агентство ИРНА. Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при...