Иран ввел санкции против ЦРУ и Нацгвардии США

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Иран расширил список санкций против США, добавив в него 10 физлиц и четыре организации. В частности, в обновленный список вошли ЦРУ и Национальная гвардия, говорится в сообщении иранского Министерства иностранных дел.

В списке попавших под иранские санкции физлиц значатся замглавы Минфина США Уолли Адеймо и руководитель CENTCOM Майкл Курилла. Санкции были приняты в ответ на ограничения со стороны США, о которых 26 октября объявил Госдеп.

Вашингтон ввел санкции против 14 должностных лиц и трех организаций Ирана, которые он посчитал ответственными за подавление протестов в стране. В заявлении ведомства при этом было указано, что оно выступает за «привлечение к ответственности» тех, кто причастен к подавлению протестов. Санкции против Ирана также были введены Германией.

Ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира. Турнир пройдет в Катаре в ноябре — декабре 2022 года.