Иран вернётся к ядерной сделке после гарантий США о снятии санкций

Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Global Look Press

Представитель делегации Ирана на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что Иран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД), когда США предоставят гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения. По словам дипломата, все переговоры, которые ведёт Тегеран по этому вопросу застопорились из-за неопределённости Вашингтона по санкциям, пишет ТАСС.

США всё еще не могут решить предоставить гарантии Ирану относительно экономических преимуществ, закреплённых в соглашении. Когда США примут правильное решение, Иран вернётся к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере в соответствии с СВПД, — рассказал представитель Ирана.

Иран в настоящее время продолжает наращивать уран на своём подземном полигоне в Фордо.

Власти Ирана ранее решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования и техническом обслуживании отечественных авиалайнеров. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави. Он отметил, что в новом соглашении говорится о поставках в Россию оборудования и деталей иранского производства, а также о возможности ремонтировать, проводить техническое обслуживание и поддержку российских самолётов в сервисных центрах Ирана.