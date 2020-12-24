Иран усиливает ПВО вблизи ядерных объектов из-за угрозы ракетных ударов

https://static.news.ru/photo/569caa80-4622-11eb-ae14-fa163e074e61_660.jpg Фото: parstoday.com

Иранские власти в срочном порядке усилили противовоздушную оборону вблизи ядерных объектов. Решение было принято из-за новой напряжённости в американо-иранских отношениях.

Силы ПВО были развёрнуты в Натанзе, где расположены предприятия по обогащению урана, сообщает кувейтское издание Al Qabas. Рядом с заводом Фордо силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) установлен зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373».

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на территории Исламской Республики расположены 17 ядерных объектов.

Ранее американские власти возложили на Иран ответственность за обстрел «зелёной зоны» на территории столицы Ирака Багдада, где расположено посольство США. В результате атаки никто не погиб, однако от удара повреждения получили машины и дома. В администрации президента США назвали атаку крупнейшей за последнее десятилетие.

Как сообщал NEWS.ru, в Белом доме в очередной раз допустили вывод американской дипломатической миссии из Багдада в ответ на обстрел столичной «зелёной зоны» со стороны проиранских ополченцев.