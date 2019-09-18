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В НАТО исправили курьёзную ошибку в публикации с комментарием эксперта по морской безопасности, где Азовское море назвали «морем Азимова». Статья вышла на сайте альянса.

Заметка была посвящена мерам обеспечения свободы судоходства. В ней содержалась отсылка на «недавние события в Персидском заливе и море Азимова» (Sea of Asimov), которые «продемонстрировали необходимость военно-морской мощи» альянса. Ранее...