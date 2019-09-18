Представители стран — участников ядерной сделки, кроме США, могут встретиться «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави изданию «Хабар онлайн».
Если иранская делегация поедет в Нью-Йорк, встреча, скорее всего, состоится, — сказал Мусави.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также предполагал, что встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может пройти «на полях» предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом он подчеркнул, что ситуация вокруг СВПД настолько сложная, что отсутствие конкретных решений может «создать больше вопросов», писал News.ru.