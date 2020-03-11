https://static.news.ru/photo/5e363ba0-63c2-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AShevch/twitter.com

Иран передаст украинцам чёрные ящики самолёта Международных линий Украины, который случайно сбили иранские силы ПВО. С января Киев безуспешно требовал выдать самописцы.

По словам украинского посла в Канаде Андрея Шевченко, представитель Ирана Фархад Парвареш заявил, что страна готова передать чёрные ящики Украине для последующей передачи Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза.

Как писал NEWS.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после вылета из Тегерана. Позже генштаб Вооружённых сил Ирана признал, что борт по ошибке сбил расчёт ПВО — иранцы ждали ответа США после обстрела американских баз в Ираке.

В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.