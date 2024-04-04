Иран со дня на день может ударить по Израилю: при чем тут США, какая цель

Фото: Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

Действующие и бывшие официальные лица США в беседе с Israelinfo выразили опасения, что Иран может ударить по Израилю в течение 48 часов. К чему это приведет, какая цель и при чем тут Соединенные Штаты?

Что известно о возможном ударе

Источники считают, что авиаудар Израиля по иранскому консульству в Сирии может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары по еврейскому государству и силам США. Некоторые из них предполагают, что атака может состояться в ближайшие два дня.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, Ральф Гафф назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным». По его словам, это приведет к эскалации конфликта и поставит под удар не только Израиль, но и его ближайшего союзника — США. Эксперт пояснил, что удобным объектом ответных атак может стать контингент американских войск в регионе.

«Израильтяне выписывают чеки, которые придется гасить силам Центкома США (Центральное командование ВС Соединенных Штатов. — NEWS.ru)», — подчеркнул Гофф.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила на пресс-конференции, что Соединенные Штаты не участвовали в авиаударе и не знали о нем заранее. Она также сказала, что такое сообщение было передано непосредственно Ирану по частным дипломатическим каналам.

Однако министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян объявил, что Вашингтон должен быть привлечен к ответственности. Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Рамадан Шариф предупредил, что «фронт сопротивления выполнит порученное». По его словам, «скоро все станут свидетелями еще более смертоносных нападений на Израиль».

Как Иран пригрозил Израилю после атаки на консульство

Посол Исламской Республики в Сирии Хосейна Акбари ранее заявил, что Тегеран решительно ответит на удар израильских истребителей F-35 по консульству в Дамаске. По данным дипломата, по диппредставительству выпустили шесть ракет.

«Здание было атаковано самолетами F-35, выпустившими шесть ракет. Я был на своем рабочем месте в посольстве. <...> Действия Израиля повлекут за собой решительный ответ», — уточнил Акбари.

В то же время заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что ждет ответа Ирана на действия Израиля. Отвечая на вопрос о действиях Ирана после израильского авиаудара по консульству в Сирии, он сказал: было бы любопытно посмотреть, что произойдет, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. Политик добавил, что видит страх в глазах «америкосов».

«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов. А то что, Израилю, получается, можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа», — считает Медведев.

Почему удара по Израилю может не произойти

Иран может начать усиливать «Хезболлу» и хуситов в Йемене в ответ на гибель генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), заявил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. При этом он отметил, что сам Тегеран не будет наносить удары.

«Удар по Израилю со стороны Ирана вряд ли состоится, ранее Тегеран подобные удары не наносил. Я думаю, если будут удары по израильским позициям, это будет за пределами Израиля. Скорее всего, удары по территории Израиля может нанести „Хезболла“. Она будет усиливаться. Иран действует аккуратно. Безусловно, Иран будет усиленно помогать хуситам для нанесения ударов по западным кораблям, продолжится политика перекрытия Красного моря для тех, кто пытается помогать Израилю и вести с ним экономическую деятельность», — заявил он.

По мнению эксперта, Иран не пойдет на эскалацию конфликта, несмотря на полученный удар. Тегеран понимает, что против него будет создана коалиция и тогда придется вести полномасштабные боевые действия.

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