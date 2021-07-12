Иран скоро войдёт в «ядерный клуб»

Глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил о том, что Иран максимально близок к созданию ядерного оружия. Политики Израиля и США с большим скепсисом высказывались об идее Ирана получить право на «мирный атом», так как это могло бы стать началом ядерной программы. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Израиля в интервью РИА Новости.

Лапид считает, что неэффективная политика Запада в отношении Ирана ставит под угрозу международную безопасность. Тегеран, по словам дипломата, просто выигрывает время, чтобы завершить все мероприятия по обогащению урановых элементов, пригодных для оснащения бомбы.

Переговоров в Вене нет, СВПД не работает. Иран просто пытается выиграть время, делая вид, что они чем-то там занимаются, но на самом деле только развивают свою ядерную программу, — отметил Лапид.

Ранее в США рассказали о перспективах возобновления переговорного процесса с Ираном по вопросам его проектов в сфере ядерной энергетики. Глава ЦРУ Уильям Бёрнс во время своего визита в Израиль заверил израильских политиков, что в Белом доме не видят положительной перспективы в диалоге с Тегераном.