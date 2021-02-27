Иран разочаровал Белый дом отказом от переговоров

https://static.news.ru/photo/d8e717dc-7a0c-11eb-b6e3-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Отказ Ирана провести переговоры по ядерной сделке в ближайшие недели вызвал разочарование в Вашингтоне. Теперь в Белом дома собираются обсудить дальнейшие действия с партнёрами по формату «P5+1».

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник. Собеседник издания подчеркнул, что в Вашингтоне «готовы вернуться к конструктивной дипломатии», лишь бы достичь взаимного возврата к соблюдению сделки.

Мы обсудим с нашими партнёрами по «P5 + 1» наилучшие пути вперёд, — отметили в Белом доме.

Как стало известно 28 февраля, Тегеран отклонил предложение о встрече с представителями США и ЕС. Тем не менее европейские дипломаты намерены созвать неформальную встречу заинтересованных сторон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ирана ответили отказом на предложение Вашингтона и Брюсселя открыть прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По оценке издания, отказ от начала диалога может привести к росту напряжённости в отношениях между Западом и Ираном.