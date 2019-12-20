https://static.news.ru/photo/c6d4422e-2321-11ea-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Соединённых Штатов Америки выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является иррациональным поступком, отметил президент республики Хасан Рухани во время визита в Токио.

Политик надеется, что Япония и другие участники процесса постараются сохранить документ. Со своей стороны, глава кабмина Японии Синдзо Абэ призывает Тегеран выполнять свои обязательства в рамках договора в полном объёме, пишет «Интерфакс». Поездка Рухани в азиатскую страну стала первой командировкой иранского президента в Японию за 19 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США восстанавливают санкции в отношении объекта в Иране по обогащению урана. Из-за того, что иранская сторона не смогла выполнить условия договорённости и снова запустила работу ядерного объекта, было принято решение о возврате санкций.

Примечательно, что модернизацией оборудования занималась российская компания «Росатом». Она проектировала два каскада газовых центрифуг.