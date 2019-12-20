Решение Соединённых Штатов Америки выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является иррациональным поступком, отметил президент республики Хасан Рухани во время визита в Токио.
Политик надеется, что Япония и другие участники процесса постараются сохранить документ. Со своей стороны, глава кабмина Японии Синдзо Абэ призывает Тегеран выполнять свои обязательства в рамках договора в полном объёме,
Ранее NEWS.ru сообщал, что США восстанавливают санкции в отношении объекта в Иране по обогащению урана. Из-за того, что иранская сторона не смогла выполнить условия договорённости и снова запустила работу ядерного объекта, было принято решение о возврате санкций.
Примечательно, что модернизацией оборудования занималась российская компания «Росатом». Она проектировала два каскада газовых центрифуг.
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