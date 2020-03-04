https://static.news.ru/photo/d8f16fd2-5e2b-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канада и Украина призывают Иран предоставить доступ к чёрным ящикам разбившегося под Тегераном пассажирского самолёта «Международных авиалиний Украины» и передать их Киеву.

Как отмечает ТАСС, с таким заявлением выступили министры иностранных дел двух стран Франсуа-Филипп Шампань и Вадим Пристайко.

Мы должны призвать Иран дать доступ к чёрным ящикам, — сообщил Шампань.

Он добавил, что необходима прозрачность в этом вопросе. Такое решение, по его мнению, не даст возможности для возникновения сговоров.

Пристайко напомнил, что чёрные ящики принадлежат Украине, так как самолёт украинский, и добавил, что у страны есть все ресурсы для их расшифровки, и усомнился, что Иран располагает такими возможностями, поскольку с момента катастрофы прошло уже достаточно времени, а результатов нет.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из Тегерана. Генштаб Вооружённых сил Ирана заявил, что судно было сбито ПВО страны по ошибке. На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил отправить бортовые самописцы сбитого в Иране самолёта на расшифровку во Францию.