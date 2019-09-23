https://static.news.ru/photo/bcd30960-de14-11e9-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот ранее высказал предположение об ответственности Тегерана за атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Вместо того, чтобы предпринимать бесплодные усилия против Исламской Республики Иран, правительство Великобритании должно прекратить продажу летального оружия Саудовской Аравии, — цитирует Мусави INSA .

Он подчеркнул, что этого «требует огромное число людей в мире».

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Сразу после нападения ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Как писал News.ru, Борис Джонсон заявил, что «Британия с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран» за нападение беспилотников и крылатых ракет на саудовские объекты.