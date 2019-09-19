https://static.news.ru/photo/69ecbac8-dadd-11e9-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что любое нападение на его страну усилит напряжённость в регионах Персидского залива и приведёт к «тотальной войне» с многочисленными жертвами. Таким образом он ответил госсекретарю США Майклу Помпео, заявившему, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран, является «актом войны».

Я делаю очень серьёзное заявление, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию. Но мы не будем моргать, чтобы защитить нашу территорию, — цитирует Зарифа AP .

Также он настаивает на отмене санкций, введённых США против Тегерана после прекращения ядерной сделки. Только в этом случае, по его словам, могут состояться новые переговоры.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп признался, что готов к войне с Ираном, несмотря на то, что ему этого очень не хочется. По его словам, именно Тегеран организовал нападение беспилотников на объекты в Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атаками на саудовские нефтеперерабатывающие заводы Иран, Трамп ответил: «Это выглядит именно так». Он также уточнил, что вскоре США дадут своё однозначное заключение по этому поводу.