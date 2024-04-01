Иран предупреждал Россию об угрозах перед терактом в «Крокусе» Reuters: Иран предупредил Россию о крупном теракте до атаки в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Иран предупреждал Россию о возможной террористической атаке незадолго до трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. За несколько дней до атаки Тегеран поделился информацией с Москвой.

Агентство отмечает, что сведения о теракте Иран получил в ходе допросов арестованных в связи со взрывами на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани.

Поскольку Иран в течение многих лет был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свой долг предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов, — подчеркнул источник агентства.

Reuters пишет, что в информации иранской стороны не было конкретики о месте и времени теракта. Тегерану удалось выяснить лишь то, что членам ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) было поручено подготовиться к масштабной операции в России, а один из террористов рассказал, что несколько боевиков уже выехали в РФ.

Следственные органы России к настоящему моменту установили личности 134 погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Согласно последней информации МЧС России, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551. Погибли 144 человека, среди них пятеро детей.