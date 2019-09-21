https://static.news.ru/photo/978342c8-dd20-11e9-ac33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Ирана на параде, приуроченном к годовщине начала Ирано-иракской войны (1980–1988), продемонстрировали баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.

Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тысячи килограммов и поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.

Кроме того, ВС Ирана показали новую боеголовку под названием «Хорремшехр-2».

Как ранее писал News.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по итогам боевых действий в Сирии были доработаны около 300 типов вооружения, а 12 образцов, которые считались перспективными, уже сняли с производства.