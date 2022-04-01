Иран предложил России меры по уходу от санкций США

Власти Ирана предлагают России меры противодействия американским и европейским санкциям и взаимовыгодного сотрудничества в сложившихся обстоятельствах, заявил заместитель председателя Центробанка республики по международным делам Мохсен Карими, слова которого приводит РИА Новости. В частности, политик рассказал о возможности торговли между странами в национальных валютах: по его словам, для этого есть и возможность, и желание сторон.

Иран, основываясь на своём богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне, — сказал он.

30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы. Он добавил, что Иран внимательно наблюдает за ходом переговоров России и Украины.

Ранее стало известно, что российская государственная корпорация развития ВЭБ и Резервный банк Индии (РБИ) завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к всемирной банковской платформе SWIFT.