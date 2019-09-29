https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

США должны вернуться в ядерную сделку и выплатить Ирану $50 млрд в качестве компенсации за ущерб от санкций, считает секретарь Совета по целесообразности республики (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

Нам необходимы условия, выходящие за Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Если американцы хотят, чтобы мы вернулись к СВПД, то они сами должны это сделать и выплатить по меньшей мере $50 млрд за ущерб от санкций, — цитирует чиновника агентство ISNA .

Политик также прокомментировал обвинения со стороны Белого дома в атаке по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Резаи считает, что Вашингтон стремится разорвать торговые связи Ирана и добиться его блокады. Кроме того, продолжает Резаи, США не хотят признавать, что НПЗ разбомбили хуситы.

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США начали кибервойну, способную привести к гибели миллионов человек. Дипломат заострил внимание на вирусе Stuxnet, разработанном, предположительно, США «в соавторстве» с Израилем, чтобы навредить ядерной программе Тегерана.