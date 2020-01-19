https://static.news.ru/photo/c223e970-3aad-11ea-8dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Иран пока не принял окончательного решения о выдаче чёрных ящиков потерпевшего крушение украинского лайнера другой стране. Бортовые самописцы местные специалисты пытаются расшифровать самостоятельно, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, иранские эксперты пока не завершили изучение данных, передаёт URNA.

Ранее поступила информация, что после ряда встреч с украинскими представителями было принято решение передать чёрные ящики сбитого самолёта.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный объект.

Как писал NEWS.ru, 19 января тела погибших в авиакатастрофе украинцев были доставлены на родину.