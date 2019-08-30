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Иран разработал меры по организации третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Они стали жёстче, чем предыдущие решения Тегерана, рассказал официальный представитель МИД республики Аббас Мусави.

По словам дипломата, если европейские участники процесса не вернутся к соблюдению договора, Тегеран запустит следующую стадию сокращения обязательств. Окончательное решение по данному вопросу, возможно, Иран примет 5 сентября текущего года, передаёт телерадиокомпания IRIB .

Ранее News.ru сообщал, что замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет во Францию, чтобы обсудить ядерную сделку. Дипломата сопроводит группа экономистов.