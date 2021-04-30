Иран передаст США четверых предполагаемых шпионов

США и Иран могут провести обмен задержанными, в рамках которого Тегеран передаст Вашингтону четырёх человек, обвиняемых в шпионаже. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники.
Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки, — передаёт телеканал.
По данным СМИ, речь идёт о задержанных в США иранцах, которые «помогали обойти наложенное на Иран эмбарго».
Кроме того, в рамках сделки США намерены выплатить $7 млрд из замороженных иранских активов.
Соответствующие переговоры прошли между иранской и британской делегациями, уточняет канал.
Ранее уже сообщалось о возможности практически полной отмены ряда наиболее жёстких санкций против Ирана. Предполагалось, что таким образом страна сможет вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).