Иран передаст США четверых предполагаемых шпионов

Фото: Sobhan Farajvan/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

72-летний принц Чарльз отправил открытку с фотографией своего отца, герцога Эдинбургского Филиппа, всем людям, которые выразили соболезнования в связи с его смертью. Об этом сообщает Mirror.

На фотографии Чарльз сидит вместе со своим отцом на небольшом скоростном катере. Снимок был сделан несколько десятилетий назад. К нему прилагается следующее послание: «Принц Уэльский очень благодарит вас за ваше...