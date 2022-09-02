Иран ответил США на предложение по ядерной сделке IRNA: Иран дал «конструктивный ответ» США на предложение по ядерной сделке

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

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Иран передал координатору от Евросоюза свой ответ на ответ США по ядерной сделке. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Там качественно охарактеризовали текст предлагаемого документа.

Текст несет в себе конструктивный подход с целью завершения переговоров, — отметили в МИД.

Там также уточнили, что над документом работала целая группа иранских экспертов, переданные Вашингтоном предложения оценивались «на разных уровнях».

Тегеран надеется в рамках новых договоренностей снять с себя санкции и добиться гарантий того, что данный вопрос в дальнейшем не станет использоваться как рычаг давления. Также Иран надеется, что при достижении сделки со страны снимут барьеры во внешней торговле, в частности с нефтью.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.