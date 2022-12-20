Иран ответил на обвинения в передаче беспилотников России

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Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани прокомментировал обвинения западных стран в передаче беспилотников России, передает РИА Новости. Он также напомнил, что поставки оружия Тегераном не запрещены.

Я бы хотел коснуться беспочвенных обвинений о том, что Иран передал России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы в нарушении резолюции 2231, — уточнил он.

Как отметил дипломат, согласно резолюции 2231 запрета на передачу оружия больше нет. В прошлом поставки вооружений осуществлялись только с разрешения Совбеза (СБ) ООН, но 18 октября 2020 года документ утратил силу.

А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что товарооборот Ирана и России вырос в 2022 году на 27%. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, руководство страны прикладывает усилия к тому, чтобы обеспечивать себя основными товарами и потребностями за счет России, а также обеспечивать Москву необходимыми ей товарами.