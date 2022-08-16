Иран ответил Евросоюзу по проекту восстановления ядерной сделки ISNA: Иран направил Боррелю ответ по проекту соглашения по восстановлению СВД

Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

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Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ на предложенный текст проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки. Также власти государства выразили мнение по «оставшимся вопросам» на переговорах. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на осведомлённые источники.

По сообщению источника, Иран ожидает получить ответ противоположной стороны в течение двух дней.

«Окончательный текст» проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки координатор от Евросоюза распространил 8 августа. В этой связи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пункты положения должны быть согласованы.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.