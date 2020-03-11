https://static.news.ru/photo/32e8c63e-639f-11ea-bfba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави рассказал о ситуации с внешней торговлей в стране. По его словам, все границы, закрытые ранее из-за распространения коронавируса, открыты для товаров.

Он отметил, что поток обмена продукцией с соседними странами продолжается, сообщается на сайте ведомства.

За исключением нескольких первых дней, когда наши границы были закрыты, в данный момент можно сказать, что все границы Ирана открыты, продолжается поток торговых обменов с соседними и другими странами, — подчеркнул дипломат.

Мусави добавил, что государство постарается снять озабоченность других стран прозрачностью информации об обстановке с коронавирусом на территории Ирана. Кроме того, покупателям будут предоставлены сертификаты здоровья людей, которые занимаются транспортировкой товара и продают его, а также медицинские документы на продукцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Таиланде. С начала вспышки лечение в таиландских медучреждениях прошли и проходят 59 заразившихся. 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека остаются под присмотром врачей.