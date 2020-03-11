Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави рассказал о ситуации с внешней торговлей в стране. По его словам, все границы, закрытые ранее из-за распространения коронавируса, открыты для товаров.
Он отметил, что поток обмена продукцией с соседними странами продолжается,
За исключением нескольких первых дней, когда наши границы были закрыты, в данный момент можно сказать, что все границы Ирана открыты, продолжается поток торговых обменов с соседними и другими странами, — подчеркнул дипломат.
Мусави добавил, что государство постарается снять озабоченность других стран прозрачностью информации об обстановке с коронавирусом на территории Ирана. Кроме того, покупателям будут предоставлены сертификаты здоровья людей, которые занимаются транспортировкой товара и продают его, а также медицинские документы на продукцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Таиланде. С начала вспышки лечение в таиландских медучреждениях прошли и проходят 59 заразившихся. 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека остаются под присмотром врачей.
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