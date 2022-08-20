Иран отказался от ключевого требования на переговорах по СВПД CNN: Иран не стал требовать убрать КСИР из списка террористов в США на переговорах по СВПД

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

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Иран отказался от требования исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР), являющийся одной из элитных частей вооружённых сил страны, из списка террористических организаций в США в ходе переговоров по восстановлению СВПД. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации телеканала, данное требование являлось камнем преткновения в переговорах по восстановлению ядерной сделки.

По словам представителя администрации США, Иран в ответе на проект соглашения по ядерной сделке, представленный Евросоюзом, не потребовал исключения КСИР из списка террористических организаций в США.

Ранее сообщалось, что Иран готов приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соглашения. Также утверждалось, что проект возобновления иранской ядерной сделки предполагает штраф для США, если они решат снова её покинуть.