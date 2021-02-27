Иран отказал США и ЕС в прямых консультациях по ядерной программе

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Власти Ирана ответили отказом на предложение Вашингтона и Брюсселя открыть прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По оценке издания, отказ от начала диалога может привести к росту напряжённости в отношениях между Западом и Ираном.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 23 февраля заявил, что Вашингтон ждёт от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Госсекретарь пояснил, что от реакции Ирана будет зависеть судьба дальнейших двусторонних дипломатических контактов.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе из СВПД. Новый глава государства Джо Байден допускал возможность возвращения Вашингтона в соглашение.

Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто Совбезу ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.