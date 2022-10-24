Иран опроверг сведения о присутствии своих военных в Крыму

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран опровергает сведения о присутствии своих военных сил в Крыму, заявил официальный представитель МИД страны Насер Канани, передает агентство Tasnim. Он также опроверг обвинения Запада в отправке БПЛА в Россию для использования в боевых действиях на Украине.

Мы опровергаем информацию о присутствии иранских сил в Крыму. Эта информация распространяется СМИ для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне на Украине, — сказал он.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Иран направил своих экспертов в Крым для обучения военных и обслуживания иранских дронов.

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников. Начавшаяся кампания дезинформации против Ирана вызывает разочарование, отметил он.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что обвинения западных стран в экспорте Ираном БПЛА в Россию представляют собой дезинформацию. По его словам, такие обвинения являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.