Иран опротестовал в ООН санкции США в период пандемии

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Вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди рассказала, что Тегеран пожаловался в Международный суд ООН из-за санкций США. По её словам, действия Вашингтона влияют на распространение коронавируса.

Ограничения, наложенные американскими властями, создают препятствия для импорта в страну гуманитарных товаров. На территорию государства не могут доставить лекарства и продукты питания, передаёт Mehr.

Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение [в Иране] заболевания, вызванного коронавирусом, — сказала она.

Очередные ограничения, вводимые Вашингтоном, привязаны к так называемому «закону Цезаря» (имя сирийского информатора, от которого Запад получил свидетельства военных преступлений, якобы совершённых правительством САР). Они затрагивают Сирию в целом, её президента Башара Асада, а также иностранных юридических и физических лиц, сотрудничающих с сирийским правительством. Ограничения предусматриваются за деятельность в банковском и нефтегазовом секторах сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства.

Как писал NEWS.ru, советник министра энергетики САР Хаян Сальман заявил, что Дамаск сможет противостоять американским санкциям при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай и Иран. По его словам, Вашингтон использует любую возможность для нанесения ущерба Сирии, поэтому она должна рассчитывать на свои внутренние ресурсы и осуществлять «определённые внешние действия».