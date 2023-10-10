Иран обвинил Запад в преступлениях против палестинцев Глава МИД Ирана назвал Запад соучастником преступлений против палестинцев

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал США и страны Запада соучастниками преступлений, совершенных Израилем в отношении палестинцев. В послании, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и опубликованном на сайте ведомства, он обвинил эти страны в нарушении международного права.

В течение десятилетий этот оккупационный режим, не обращая ни малейшего внимания на законы и нормы международного права, действует при полной поддержке Соединенных Штатов и стран Запада. <...> Несомненно, из-за [оказываемой Израилю] обширной финансовой, военной и политической поддержки упомянутые страны считаются соучастниками преступлений, совершенных против народа Палестины, — говорится в письме.

В субботу, 7 октября, радикалы из группировки ХАМАС обстреляли Израиль ракетами. В ответ национальная армия развернула военную операцию «Железные мечи», благодаря которой удалось отбить несколько населенных пунктов.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных членов движения ХАМАС сообщила, что Иран помогал палестинской группировке в планировании атак на Израиль. Однако в Тегеране опровергли причастность к палестино-израильскому конфликту.