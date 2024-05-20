Иран обращался за помощью к США после крушения вертолета Раиси Госдеп: Иран запрашивал поддержку у США после крушения борта президента Раиси

Фото: Iranian State Tv (Irib/Keystone Press Agency)/Global Look Press

Иранские власти обращались за помощью к США после крушения вертолета, на борту которого находился президент исламской республики Ибрахим Раиси, рассказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтону не удалось поддержать Тегеран по логистическим причинам.

Иранское правительство обратилось к нам за помощью. Мы дали им понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь, — обратил внимание Миллер.

Ранее политолог Александр Перенджиев отметил, что гибель Ибрахима Раиси выгодна США и коллективному Западу. Незадолго до трагедии президент Ирана заявил о необходимости ввести единую валюту БРИКС, напомнил он. На данный момент ведется скрытая война против международного транспортного коридора «Север — Юг», добавил Перенджиев. По словам эксперта, это является серьезным ударом по глобальной экономической модели, во главе которой стоят США и Запад.

До этого сообщалось, что крушение вертолета, на борту которого находился Раиси, произошло в деликатный для международных отношений момент. Как подчеркнули зарубежные СМИ, всего за несколько дней до этого чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку.