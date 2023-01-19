Александр Чеков

Иран не признал вхождение в Россию Крыма и новых регионов Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

19 января 2023 в 16:13

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России