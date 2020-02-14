https://static.news.ru/photo/d3ce7864-4fd1-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Иран не станет заниматься расшифровкой данных с бортовых самописцев сбитого украинского самолёта без участия всех заинтересованных в расследовании сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, сейчас над расшифровкой чёрных ящиков никто не работает. Вместе с тем глава иранского МИДа признал, что без технологической помощи извне страна не может извлечь необходимую информацию. По словам Зарифа, Ирану необходимы программное обеспечение, опыт и дополнительные знания.

Мы обратились за помощью. Почему Соединённые Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не поделились опытом? — заявил глава иранского МИДа в интервью NBC.

Зариф заверил, что Тегеран хочет «больше, чем кто-либо другой», знать, что на самом деле произошло. Сославшись на нормы Международного воздушного права, он отметил, что его страна имеет право возглавить расследование катастрофы самолёта. Поэтому передавать бортовые самописцы третьей стороне Иран не намерен.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что судно было сбитой ПВО страны по ошибке. На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал «давить» на Иран по вопросу выплаты компенсаций семьям погибших украинцев. Тегеран предложил выплатить по $80 тысяч, украинский президент назвал эту сумму незначительной.