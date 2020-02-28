https://static.news.ru/photo/39e4c404-5a64-11ea-826a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео о помощи в борьбе с коронавирусом. По его словам, Вашингтон делает лицемерные и пропагандистские высказывания.

Он сказал, что «экономический терроризм» американских властей влияет на народ страны, а также не позволяет произвести закупки лекарств и медицинского оборудования, передаёт РИА Новости.

Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования — постыдная политическая и психологическая игра, — подчеркнул он.

NEWS.ru сообщал, что США поддерживают помощь Ирану в борьбе с коронавирусом от третьих стран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану содействие в ситуации по борьбе с распространением болезни.

Жертвами коронавируса в Иране стали 34 человека, всего в этой стране зарегистрировано 388 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги. В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая.

Всего по данным на 28 февраля в мире заразились 83 867 человек, большая часть — в Китае, в Южной Корее число заболевших составляет — 2 337 человек, в Италии — 655, в Японии — 228. Коронавирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.