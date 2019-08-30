Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна продолжит исполнять все обязательства по ядерной сделке после снятия ограничений на нефтяной экспорт и деятельность банков.
Он отметил, что во время саммита «Большой семёрки» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продемонстрировал «определённую уступчивость», передаёт
Для полного возвращения Ирана к ядерной сделке необходимо выполнение требований Тегерана в вопросах экспорта нефти и банковской сфере, — подчеркнул дипломат.
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на договорённость Вашингтона и Тегерана о саммите с участием Трампа и Хасана Рухани. По мнению французского лидера, его итогом может стать новая ядерная сделка.