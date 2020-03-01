Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал капитуляцией завершение многолетней военной кампании США в Афганистане подписанием мирного соглашения с «Талибаном» (террористической группировкой, запрещённой в России).
Американцам не следовало вторгаться в Афганистан. <...> США уйдут [из среднеазиатского региона. — NEWS.ru], но оставят за собой большой беспорядок, — цитирует министра ТАСС.
Зариф назвал афганскую кампанию Пентагона «19-ю годами унижения».
Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами 29 февраля подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в РФ террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.