Джавад Зариф Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал капитуляцией завершение многолетней военной кампании США в Афганистане подписанием мирного соглашения с «Талибаном» (террористической группировкой, запрещённой в России).

Американцам не следовало вторгаться в Афганистан. <...> США уйдут [из среднеазиатского региона. — NEWS.ru], но оставят за собой большой беспорядок, — цитирует министра ТАСС.

Зариф назвал афганскую кампанию Пентагона «19-ю годами унижения».

Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами 29 февраля подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в РФ террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях