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Президенты США и Афганистана Дональд Трамп и Ашраф Гани провели телефонный разговор. Трамп в ходе беседы поздравил своего коллегу с заключением соглашения между Соединёнными Штатами и движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ).

Мне позвонил президент Дональд Трамп и поздравил меня со вчерашними событиями, касающимися развития мирного процесса. Президент Соединённых Штатов не сомневается в возможности афганского правительства и государства сделать следующие шаги в...