Иран нанес ответный удар по Израилю: первые итоги ночной атаки

Фото: Zuma\TASS

Иран сдержал свое слово и провел атаку на военные объекты Израиля. Подчеркнем — ударил именно по военным объектам. В отличие от израильских сил, взрывавших жилые дома в Газе, Тегеран, во-первых, заранее предупредил о своей атаке возмездия, что позволило Израилю вывести из потенциально опасных зон технику и персонал. А во-вторых, и сама атака была осуществлена примерно в заранее намеченные сроки, что дало возможность израильтянам и их американских и британским союзникам сконцентрировать силы на определенных направлениях. Учитывая, что те же дроны, запущенные с территории Ирана и даже Ирака, были в полете несколько часов.

Вряд ли такое иранское благородство будет оценено на Западе, но Тегеран всячески показал, что он не собирается воевать с мирным населением и наносит удары исключительно в ответ на беспрецедентное израильское нападение на иранское консульство в Дамаске.

Атаки волнами

Все началось с позавчерашней ракетной атаки «Хезболлы» с территории Северного Ливана. Она выглядела просто попыткой определить местоположение систем ПВО и ПРО Израиля, что входят в широко разрекламированный «Железный купол». А потом уже началась та самая атака возмездия силами дронов и крылатых ракет, о которой Иран официально предупредил.

С самого начала стало ясно, что иранские военные, что называется, с лупой изучали опыт ведения воздушных атак, который накопила наша армия в ходе СВО на Украине. Начавшиеся атаки дронов, которые запускались сразу с нескольких сторон, шли волнами, накатывавшимися одна за другой. Целью явно была перегрузка систем израильской ПВО. Затем в эти же коридоры направлялись крылатые ракеты. Фактически мы присутствуем при утверждении на практике «стандартов» ведения современной войны. Причем иранцы явно целили и непосредственно по системам противовоздушной обороны.

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Будет ли дальнейшая эскалация

В стиле украинской пропаганды и израильские официальные лица с ходу заявили о том, что сбито более 90% иранских дронов и крылатых ракет. Между тем уже из появившихся в интернете кадров можно сделать вывод о серии удачных попаданий по израильским военным базам. В частности, в пустыне Негев.

Притом что на защиту Израиля бросились размещенные в регионе силы США и Великобритании — авиация и корабли американского и британского флотов, оснащенные системами ПРО.

Теперь вопрос «ответки» в полный рост встает перед израильскими властями. Промолчать и уповать только на дебаты в ООН, что должно еще и отвлечь внимание мировой общественности от войны в Газе, — не совсем удачный вариант для правительства Нетаньяху, которое собственно и удерживается у власти путем нагнетания военной обстановки в стране. Но атака на Иран, в частности на его ядерные объекты, означала бы действительно начало полномасштабной войны. И не против палестинских партизан с автоматами и примитивными самодельными ракетами, а против Ирана, который, по некоторой информации, обладает даже гиперзвуковым оружием. И явно еще не применил против Израиля свои самые ударные силы.

В этом отношении важна позиция США, которые явно не заинтересованы в раздувании серьезной войны на Ближнем Востоке, а потому опасаются каких-то непредсказуемых действий со стороны кабинета Нетаньяху. Тем не менее любимая американцами ситуация создания в регионах управляемого хаоса явно выходит из-под вашингтонского контроля.

И все-таки все сойдутся в ООН

А потому в данном случае американцы первыми будут настаивать на срочном созыве заседания Совбеза ООН. Это ведь не случай с аналогичной просьбой атакованных палестинцев, которую отправили в долгий ящик. Понятно, что обе стороны конфликта сойдутся в жестком идеологическом противостоянии, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Но, учитывая позицию России и Китая, в Совбезе может быть принята в лучшем случае резолюция, которая просто призовет все стороны к сдержанности и к проявлению ответственности. Никакого осуждения Ирана не предвидится.

Между тем и в Тегеране, и в Тель-Авиве будут громко рапортовать о своей победе. Причем в Иране пройдут и массовые демонстрации триумфа. Во всяком случае, атака возмездия позитивно скажется на внутриполитической ситуации в стране.

Нижняя палата американского конгресса срочно примет решение об оказании чрезвычайной помощи Израилю. Группа «Большой семерки» не менее срочно объявит о введении новых санкций против иранцев, которые под ними уж лет сорок. А в Киеве, затаив дыхание, будут ждать, останется ли что-то на их долю с и так весьма опустошенных американских военных складов.

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