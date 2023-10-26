Иран намерен создать фонд для финансирования нефтегазовых проектов

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Правительство Ирана планирует создать фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер на заседании совета глав правительств государств, входящих в ШОС. По его словам, которые приводит ТАСС, Тегеран готов экспортировать необходимые технико-инженерные средства другим членам ШОС.

Мы предлагаем основать фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов между заинтересованными странами, — заявил Мохбер.

Саммит глав правительств стран ШОС начался 26 октября в Киргизии. Его участники проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча», расположенной в Бишкеке. Помимо Ирана и Киргизии участие в саммите принимают члены российской, китайской, монгольской, белорусской, индийской, пакистанской и ряда других делегаций.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Россия намерена продолжить развивать отношения с Ираном. По его словам, Москва будет пользоваться снятием ограничений с Исламской Республики. Рябков подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Тегераном будет строиться на взаимовыгодной основе в соответствии с международными обязательствами РФ.