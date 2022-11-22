Иран начал обогащение урана до 60% в Фордо

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Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство ISNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии. Решение об этом было принято Тегераном в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой разработали США, Великобритания, Германия и Франция.

Агентство отмечает, что в обогащении урана задействован также каскад центрифуг IR-2m и IR-4 в Натанзе. Еще два каскада подготовлены к работе.

Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ была принята 17 ноября. Она содержит призыв к выполнению обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, требует от Ирана объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного на незадекларированных объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам. Из 35 стран, представленных в совете, за принятие резолюции проголосовали 26. Россия и Китай высказались против.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран располагает достаточными запасами урана для создания по меньшей мере одной ядерной бомбы. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.