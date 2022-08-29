Reuters: Иран начал обогащать уран

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Иран начал обогащать уран, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Управления по атомному надзору ООН. Отмечается, что Тегеран начал это делать с помощью одного из трех каскадов усовершенствованных центрифуг IR-6, недавно установленных на заводе в Натанзе.

Иран приступил к обогащению урана с помощью одного из трех каскадов или кластеров передовых центрифуг IR-6, установленных на его подземном обогатительном заводе в Натанзе, — передает агентство.

19 августа стало известно, что Иран готов приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соглашения. Также утверждается, что проект возобновления иранской ядерной сделки предполагает штраф для США, если они решат снова ее покинуть.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.