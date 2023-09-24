Иран начал обогащать уран до высоких значений в ответ на действия Запада Раиси: Иран обогащает уран до 60% в ответ на действия европейских стран

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Иранская сторона приступила к обогащению урана до 60% и более в ответ на нарушение обязательств ряда европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Исламской Республики, сообщил президент Эбрахим Раиси в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия.

В ходе интервью Раиси был задан вопрос, почему Иран обогащает уран до высоких значений, если его ядерная программа носит мирный характер.

Мы предприняли эти действия в ответ на нарушение обязательств тремя европейскими странами. Сначала мы не стремились к обогащению [урана] до 60%, основываясь на своих обязательствах [по СВПД], — сказал глава государства.

По его словам, Тегеран официально объявил, что эти действия являются ответом на «отсутствие приверженности» своим обязательствам со стороны европейцев. Раиси указал, что если Запад вернется к ним, «Исламская Республика, как и в прошлом, будет придерживаться своих обязательств».

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

31 июля 2022 года иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Однако впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад и делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.