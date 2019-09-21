https://static.news.ru/photo/213ee012-c935-11e9-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили американским и саудовским дипломатам о возможной повторной атаке Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, нападение может произойти уже в ближайшее время. Это могут быть как ракетные удары, так и атака беспилотников. Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что повысили уровень безопасности ключевых объектов инфраструктуры своей страны.

Как писал News.ru, комплексы противовоздушной обороны американского производства, которые используются Саудовской Аравией, не смогли сбить атакующие НПЗ беспилотники ввиду их низкой эффективности, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что северную границу страны прикрывают 88 пусковых установок двух различных модификаций. Кроме того, в Персидском заливе находятся три американских эсминца.

10 дронов в ночь на 14 сентября атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс рядом с Абкайком. Затем беспилотники напали на НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.