Йеменские повстанцы-хуситы сообщили американским и саудовским дипломатам о возможной повторной атаке Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Как писал News.ru, комплексы противовоздушной обороны американского производства, которые используются Саудовской Аравией, не смогли сбить атакующие НПЗ беспилотники ввиду их низкой эффективности, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что северную границу страны прикрывают 88 пусковых установок двух различных модификаций. Кроме того, в Персидском заливе находятся три американских эсминца.
10 дронов в ночь на 14 сентября атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс рядом с Абкайком. Затем беспилотники напали на НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.