Иран, Ирак и Иордания закрыли воздушное пространство

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. Запрет введен «до особого уведомления властей». Власти Иордании также приняли решение закрыть воздушное пространство королевства с 23:00 13 апреля на несколько часов, передает госагентство Petra. Продление запрета будет зависеть от развития событий, уточнили журналисты. Иракские СМИ со ссылкой на министра транспорта утверждают, что авиасообщение в стране приостановлено. Воздушное пространство закрыто над аэропортом Багдада после запуска иранских беспилотников в сторону Израиля, подтвердил Al Arabiya.

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ранее заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он добавил, что Тель-Авив находится в тесной координации с Вашингтоном.

Корреспондент Axios Барак Равид опубликовал сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Официальные источники обеих сторон эти данные не комментировали. Подробности возможной атаки неизвестны.

Анонимный американский чиновник сообщал арабскому телеканалу Al Jazeera, что Иран, скорее всего, нападет на Израиль в первые часы 14 апреля. Он признался, что в Вашингтоне этим глубоко обеспокоены. Источник телеканала допустил, что для нападения будут использованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Но США будут защищать Израиль и противостоять возможной атаке.