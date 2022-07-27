Иран и Россия разрабатывают собственный аналог SWIFT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран и Россия совместными силами разрабатывают новую межбанковскую систему, которая будет подобна SWIFT, заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы МИД Ирана по вопросам экономической политики Мехди Сафари. По его словам, уже удалось достигнуть продуктивного соглашения, на основе которого можно совершать валютные операции.

Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которых мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами, — сказал Сафари.

Ранее Иран решил одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования и техническом обслуживании отечественных авиалайнеров. Как рассказал представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави, в документе говорится о поставках в Россию деталей иранского производства, а также о возможности ремонтировать, проводить техническое обслуживание и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Ирана.